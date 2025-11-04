34K
Bad Cop Bad Cop: VINCI I BIGLIETTI per l’ unica data italiana

byDeka
4 Novembre 2025
No comments

In occasione dell’uscita del nuovo album Lighten Up, le Bad Cop Bad Cop tornano in Europa questo autunno con un tour di due settimane all’insegna di chitarre esplosive, armonie travolgenti e tutta la loro inconfondibile energia.

Partecipa e vinci i biglietti per assistere gratuitamente al concerto!

La band californiana farà tappa anche in Italia per un’unica imperdibile data: 10 novembre al Legend Club di Milano.

I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster e TicketSMS a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 luglio.

Tra le voci più significative del punk contemporaneo, le Bad Cop Bad Cop portano avanti un messaggio chiaro, inclusivo e potente. Sul palco offrono uno show travolgente e autentico, capace di unire potenza, melodia e attitudine.
La data di Milano sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo i nuovi brani di Lighten Up e rivivere i momenti più iconici del loro repertorio.

