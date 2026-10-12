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BAD MOON: “CARRY ME NOW” È IL NUOVO SINGOLO

byDeka
12 Ottobre 2026
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I Bad Moon, band proveniente dalla campagna etrusca a nord di Roma, tornano con Carry Me Now, nuovo singolo pubblicato il 2 ottobre 2026.

Il brano unisce country, punk e garage attraverso un ritmo diretto, chitarre in primo piano, voci ruvide e sonorità dal carattere lo-fi. Un approccio essenziale e istintivo, in cui le atmosfere western si mescolano all’energia del punk.

Carry Me Now è il primo singolo distribuito ufficialmente tratto da un nuovo EP di cinque brani, già completato ma ancora inedito. La pubblicazione anticipa il prossimo capitolo discografico della band, che mantiene al centro della propria identità l’incontro tra racconti country, attitudine garage ed energia punk.

 

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