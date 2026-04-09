BAD RELIGION al lavoro sul nuovo album … ma con calma

I Bad Religion stanno lavorando a un nuovo album, ma senza fretta. A confermarlo è il chitarrista Brian Baker, che in una recente intervista ha spiegato come la band stia puntando sulla qualità del risultato finale.

Secondo Baker, il processo richiede tempo proprio per garantire un disco all’altezza delle aspettative, evitando uscite affrettate. Il musicista ha inoltre sottolineato come le tematiche affrontate dalla band nel corso degli anni restino ancora attuali, pur senza alcuna soddisfazione nel vedere confermate certe visioni.

Nonostante ciò, i Bad Religion continuano la propria attività, mantenendo un approccio creativo legato alla costruzione di una comunità e alla produzione artistica, elementi considerati centrali nel percorso della band.