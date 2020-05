Bad Religion: annullato tour 2020

Come prevedibile, un altro tour si aggiunge alla già lunga lista di quelli annullati.

Questa è la volta dei Bad Religion, costretti ad annullare tutte le date del 2020 a causa dell’emergenza sanitaria in corso. La band capitanata da Greg Graffin era attesa in Italia per 3 date ad agosto.

Al loro annuncio è seguito quello di Alkaline Trio e Suicidal Tendencies, in tour con la band per alcune delle date europee.

Di seguito gli annunci ufficiali e info per eventuali rimborsi:

– https://badreligion.com/tour

– http://alkalinetrio.com

– https://suicidaltendencies.eu/index.php/news/item/431-2020-shows-update