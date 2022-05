Bad Religion: cambio location!

Dopo un’attesa rovente, Hellfire Booking Agency e Vertigo annunciano un cambio di location per i Bad Religion!

Quando i Bad Religion, colonne portatrici del punk americano, saranno fra noi quest’estate non suoneranno più a Bassano del Grappa ma a Padova, allo splendido Parco della Musica. In vista delle alte temperature e della richiesta elevata di prevendite, l’evento si terrà infatti in una venue all’aperto con maggiore capienza e all’aria aperta, per garantire a tutti una serata ancora più indimenticabile.

I Bad Religion, affiancati da Agnostic Front e The Rumjacks in apertura, suoneranno a Padova per un’unica notte questo giugno e non potrebbero arrivare abbastanza in fretta.

21 GIUGNO | PARCO DELLA MUSICA, PADOVA

Via Venezia, 40, 35131 Padova

Evento FB: https://www.facebook.com/events/1698480367007555

Biglietti: https://www.ticketone.it/…/bad–religion-palabruel…/