BAD RELIGION: nuovo pezzo online

In occasione del cambio alla guida degli Stati Uniti d’America, i Bad Religion hanno pubblicato un pezzo intitolato Emancipation Of The Mind. Sappiamo tutti i vari endorsement della scena punk nei confronti del canddato democratico, basti pensare ad Anti-Flag, Descendents, Nofx e così via: il pezzo, che potete ascoltare qui sotto, è un vero e proprio commento della band all’insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden.