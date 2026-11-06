Bad Waitress: il nuovo album “In The Hollow” in uscita il 30 ottobre

I Bad Waitress, quartetto punk di Toronto, pubblicheranno il prossimo 30 ottobre 2026 il nuovo album “In The Hollow”, in uscita per Stomp Records.

Il disco arriva a cinque anni dal precedente lavoro e raccoglie dieci tracce che esplorano temi come isolamento, identità, cambiamento e incertezza, partendo dalle esperienze personali delle quattro componenti della band.

Autoprodotto e registrato insieme al fonico Josh Korody presso i Wychwood Sound di Toronto, “In The Hollow” amplia le coordinate sonore del gruppo, muovendosi tra art punk, post-punk, garage punk e noise rock. Un lavoro che mantiene l’attitudine irruenta e anticonvenzionale dei Bad Waitress, aprendosi allo stesso tempo a sonorità più cupe, atmosfere dilatate e momenti di riflessione.

Il disco nasce anche dalle esperienze di isolamento vissute negli ultimi anni, durante i quali le componenti della band hanno avuto modo di riconsiderare relazioni, identità e ricordi. Le atmosfere dei territori selvaggi del Northwest Territories e del Pacific Northwest, luoghi legati alla crescita di alcune musiciste, hanno contribuito a definire l’immaginario del nuovo lavoro.

La formazione è composta da Kali-Ann Butala, Katelyn Molgard, Moon e Nicole Cain.

In attesa dell’uscita dell’album è già disponibile il videoclip di “45”, uno dei brani contenuti nella tracklist.

“In The Hollow” sarà disponibile dal 30 ottobre 2026 su Stomp Records.

Video: https://youtu.be/ESLYKTzZBws

Album: https://orcd.co/inthehollow