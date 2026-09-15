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BALERA PUNK FEST VOL. 2: DUE GIORNI DI MUSICA A CREMONA

byDeka
15 Settembre 2026
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Venerdì 25 e sabato 26 settembre torna a Cremona il Balera Punk Fest, giunto alla seconda edizione, con due giornate dedicate a punk rock, musica, DJ set e attività all’aperto.

Venerdì la giornata prenderà il via alle 17 con la pista roller gratuita e il DJ set in vinile di Gianni Fuso Nerini della Festival Beat Crew, prima dell’apertura della biglietteria alle 16:30 e dei concerti dalle 18. La serata proseguirà fino alle 22:45 con i Meganoidi.

Sabato si partirà già dalle 10 con la pista roller e il DJ set di Pollice di Fuoco, seguiti da attività per grandi e piccoli, pattinaggio artistico e, dalle 17, appuntamento allo skatepark con Robotik Sound Crew + LVTHN.

Dalle 18 spazio invece ai live al Wild Urban Theatre con Sinistri Corti, Scraffs, Jerry Moovers, T.F.V., R.F.C., Bad Frog e Aurevoir Sofia.

Una seconda edizione che affianca ai concerti anche roller, skatepark e DJ set, trasformando il festival in una giornata di attività e musica.

Prevendita qui:
https://www.mailticket.it/SearchEvents?sh=balerapunkfest

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