Bambole di Pezza a San Remo

Hanno appena annunciato e confermato la partecipazione delle Bambole di Pezza al prossimo Festival di Sanremo.

La loro svolta pop-rock era già evidente e pienamente confermata dall’ultimo tour: una direzione ormai consolidata che segna un distacco netto dalle sonorità e dall’attitudine dei primi anni.

Sanremo, dal nostro punto di vista, non è certo un punto di arrivo ma un meccanismo televisivo che nulla ha a che vedere con l’autoproduzione, l’indipendenza e la libertà espressiva.

Vogliamo fare i nostri migliori auguri alle ragazze, che pur non essendo più una band “punk”, hanno un percorso che nasce nei centri sociali, nei piccoli palchi del circuito underground e nella scena punk milanese.