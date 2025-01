Bambole di Pezza: Wanted

“Wanted” il quarto album delle Bambole di Pezza esce il 24 Gennaio per Nigiri/Sony Music Italy.

L’album cavalca l’onda del precedente Dirty, con la band che non ha paura a sporcarsi le mani in diversi generi affini e non al punk rock in cui si vorrebbe facilmente catalogarle. Il sound che risente sempre in maniera maggiore delle influenze delle giovani new entry (Cleo alla voce, Xina alla batteria e Kaj al basso) mantiene il suo lato ruvido con Morgana e Dany alle chitarre. I riff graffianti si fondono qui con melodie più morbide e avvolgenti alternandosi a stacchi pop/rap/trap/screamo senza mai venir meno nei testi pungenti e taglienti ai temi non solo d’amore, ma d’identità, di ribellione, di introspezione, frustrazione, voglia di evasione, lotta e speranza.

Anticipato dal singolo travolgente ed energetico di “Senza Permesso” che incarna a pieno l’anima rock e femminista della band, l’album contiene ben 14 pezzi tra cui “Stuntman”, “ZenZero”, “Rampicanti” rilasciati nei mesi precedenti. Diversi le collaborazioni tra le quali ritroviamo “Cresciuti male” con J-Ax e ben altre quattro featuring tra cui spiccano “Pagine” che vede la voce carismatica e graffiante di Divi dei Ministri e poi “Atlantide” che si impreziosisce per l’inconfondibile voce di Mrs Mille (Elisa Pucci) che con il suo talento interpretativo riuscirà a teletrasportarvi in un altro mondo. Non da meno il feat con Giorgieness in “Fuori di testa” che celebra la sorellanza e la complicità femminile, in un pezzo che sprigiona girl power in ogni sua nota, e poi la title-track “Wanted” con Jack Out che porta la sua trap mista country punk in un pezzo in cui prende vita una dichiarazione d’amore audace e ribelle tanto da trasformarsi in un inno alla libertà e alla passione vissuta senza limiti. Seguono la stessa linea di un sound più moderno e lontani dal punk puro “Maledetta” e “L’anno del dragone” (Rispettivamente quinto e dodicesimo pezzo dell’album). Di nota invece il primo brano “Capita” che apre l’album con un rock semplice e ruvido che senza troppi giri di parole ti apre gli occhi sulla superficialità della società contemporanea. E mentre “My band” con la sua freschezza celebra la libertà di espressione come antidoto alla conformità, “Cento” con le sue note più romantiche melodiche fan tirare il fiato a metà di album davvero vario nel suo genere e in grado di mostrare quanto la musica nelle sue diverse sfumature possa diventare veicolo di battaglie sociali.

Tracklist

Capita

Senza permesso

Wanted (feat. Jack Out)

Cresciuti male (feat. J-AX)

Maledetta

Cento

Pagine (feat. DIVI)

My band

Atlantide (feat. MILLE)

Fuori di testa (feat. Giorgieness)

Stuntman

L’anno del dragone

ZenZero

Rampicanti

Le Bambole di Pezza han presentato il loro nuovo album dichiarando che “Questo disco è il nostro modo di urlare al mondo chi siamo davvero: forti, fragili, ribelli, ma sempre autentiche. Ogni canzone è un pezzo della nostra storia, un mix di emozioni viscerali e riflessioni sulla vita. Vogliamo che chi lo ascolta si senta libero di essere se stesso, di vivere e amare senza paura, proprio come facciamo noi”

“Wanted” sarà presentato da vivo in cinque imperdibili appuntamenti per tutto il mese di marzo nel tour “Senza Permesso”:

07.03.2025 Torino – CAP 10100

13.03.2025 Bologna – Locomotiv

14.03.2025 Treviso – New Age

27.03.2025 Roma – Largo Venue

03.04.2025 Milano – Magazzini Generali