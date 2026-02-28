Band abbandonano il festival perché l’organizzazione ha appoggiato TRUMP

Il festival Punk In The Park ha comunicato la cancellazione di tutte le date del Road Show 2026, inizialmente in programma il 18 aprile a Pittsburgh (Pennsylvania), il 2 maggio a Orlando (Florida) e il 23 maggio a Vallejo (California).

La decisione è arrivata pochi minuti dopo l’annuncio degli The Adicts, che hanno fatto sapere che non avrebbero preso parte alla manifestazione, dichiarando: “Il punk rock dovrebbe essere un fattore di unione, non di divisione… Non suoneremo al Punk In The Park. Viva la Rivoluzione”.

Nei giorni precedenti, anche altre band avevano già scelto di abbandonare la lineup. I Dead Kennedys, invece, avevano confermato la loro presenza per l’edizione prevista, pur annunciando che non avrebbero partecipato a eventuali future edizioni del festival.

Attraverso un comunicato diffuso sui social, gli organizzatori hanno spiegato che il contesto attuale attorno agli eventi ha generato difficoltà tali da non consentire di garantire al pubblico, agli artisti e ai partner l’esperienza desiderata. Hanno inoltre ribadito che la missione del festival è sempre stata quella di creare connessioni attraverso la musica, la comunità e una passione condivisa.