Bandito Fest: punk e hardcore al Barrio di Torino il 22 novembre

Sabato 22 novembre 2025 al Centro Culturale El Barrio di Torino (strada Cuorgné 81) prosegue il Bandito Fest, rassegna benefit a sostegno di Radio Bandito, la web radio indipendente torinese dedicata a musica, cultura e controinformazione.

Il festival, iniziato a ottobre e in programma fino alla primavera 2026, propone una serie di serate in cui la musica dal vivo diventa occasione di incontro e supporto concreto per la radio, riunendo diverse realtà della scena punk e hardcore.

La line-up del 22 novembre include i Ruidos del Norte, formazione nata tra Veneto e Piemonte con membri dei Linea 77 e un suono che fonde hardcore e crossover; i 17incubi, storica band punk torinese fresca di uscita con l’album Rullareee; i Pretesto, autori dell’ultimo lavoro Matte Risate e portabandiera dell’Oi!core cittadino; e i Gavroche, attivi dal 2004 e legati alla scena street-punk dell’Areakani Crew.

L’appuntamento si preannuncia come una serata ad alta intensità, tra riff taglienti, energia collettiva e spirito DIY. Per chi non potrà partecipare, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming su radiobandito.it

Data: sabato 22 novembre 2025

Luogo: El Barrio, Torino (strada Cuorgné 81)

Orario: apertura porte ore 21:00

Ingresso: sottoscrizione