Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Baratro pubblicano No Comply il nuovo album

byDeka
11 Maggio 2026
No comments

E’ uscito l’8 maggio per Supernatural Cat No Comply, nuovo album dei milanesi Baratro.

La band nasce nell’orbita dello squat Cox18 di Milano e vede la collaborazione di Dave Curran (ex Unsane), Federico Hartridge (ex Council of Rats) e Luca Antonozzi (ex Marnero, ex Laghetto), con l’ingresso del violoncellista Matteo Bennici che amplia la formazione e contribuisce a un nuovo approccio compositivo.

No Comply arriva come un lavoro segnato dal contesto storico in cui è stato scritto, con riferimenti a scenari di crisi globale e tensioni politiche che ne attraversano l’impianto tematico.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

BULL BRIGADE in apertura ai DIE TOTEN HOSEN

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 13
Mad Caddies ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Mag 13
The Cloverhearts | Freakout Club
Freakout Club
Mag 14
VENEZIA HARDCORE FEST 2026 – WARM UP SHOW
Garage Club Baladin
Mag 15
VENEZIA HARDCORE FEST 2026
Centro Sociale Rivolta
Mag 15
Angel Du$t, Speedway & more | QHub, Milano
Q-HUB
Mag 15
Joanna Disney Rock Band – A Disney Pop Punk Night
Viale Gottardo 12, 00141 Rome, Italy
Mag 15
ROVINATI ?? INDIEASS ?? COLLASSO NELLA MANICA
Centrale Rock Pub
Mag 16
RFC + L.S.D. PETER PUNK + ALL COASTED+ SHONAN + EREZIONE CONTINUA @CDC
V.le Mentana, 31/A, Parma, Emilia-Romagna
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.