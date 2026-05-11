Baratro pubblicano No Comply il nuovo album

E’ uscito l’8 maggio per Supernatural Cat No Comply, nuovo album dei milanesi Baratro.

La band nasce nell’orbita dello squat Cox18 di Milano e vede la collaborazione di Dave Curran (ex Unsane), Federico Hartridge (ex Council of Rats) e Luca Antonozzi (ex Marnero, ex Laghetto), con l’ingresso del violoncellista Matteo Bennici che amplia la formazione e contribuisce a un nuovo approccio compositivo.

No Comply arriva come un lavoro segnato dal contesto storico in cui è stato scritto, con riferimenti a scenari di crisi globale e tensioni politiche che ne attraversano l’impianto tematico.