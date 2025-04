Barley Arts ci porta gli SPIRITUAL CRAMP: unica data italiana al Freakout di Bologna

Barley Arts

presenta

SPIRITUAL CRAMP

L’11 GIUGNO TAPPA AL FREAOKOUT CLUB DI BOLOGNA

Gli Spiritual Cramp arrivano finalmente in Italia: mercoledì 11 giugno 2025, la band di San Francisco porterà il suo sound esplosivo sul palco del Freakout Club di Bologna. I biglietti sono già disponibili su MusicGlue, e per accedere al concerto è necessaria la tessera AICS.

Gli Spiritual Cramp nascono dall’idea di vivere seguendo il mantra di Mirror In The Bathroom degli English Beat. Sono il risultato di un’ossessione per Mick Jones (il migliore dei Clash) e di uno sguardo troppo prolungato sui Rude Boys. Se Tony Manero e Richard Ashcroft si scontrassero camminando a testa alta senza voler cedere il passo, e poi finissero per baciarsi con passione, quello sarebbe il suono degli Spiritual Cramp.

Ma se chiedi direttamente alla band, si descriveranno semplicemente come un gruppo punk. La loro musica? «Accordi veloci in giù. Upstrokes. Reggae. Produzione hip hop. Live show esplosivo. Ferocia, ma contenuta, su amplificatori piccoli». E tutto questo suona giusto, specialmente quando citano come influenze Tom Tom Club e The Strokes.

Perché se c’è una cosa certa, è che gli Spiritual Cramp sono una dance band. Come lo erano The Clash, Big Audio Dynamite, i primi Kaiser Chiefs, Turnstile e Murder City Devils.

Dal 2016 gli Spiritual Cramp hanno riportato in auge i cori gang-style e le impennate sui motorini nei parcheggi. Stilosi, carismatici e consapevoli che senza lo show, lo show business è solo un affare triste. Il loro album omonimo dà nuova linfa a quella tradizione di rock & roll sporco e sincero che parte dai The Standells, passa per il punk del 77 e arriva fino a Supergrass, Algiers e Chubby and The Gang.

Gli Spiritual Cramp sono Michael Bingham (voce), Michael Fenton (basso), Jose Luna (percussioni), Jacob Breeze e Nate Punty (chitarre), Julian Smith (batteria). Il loro album di debutto è stato prodotto da Bingham e Fenton, con il supporto di Carlos De La Garza (M83, Paramore, Best Coast, The Linda Lindas) e mixato da Dave Collins.

https://spiritualcramp.com/

SPIRITUAL CRAMP

Mercoledì 11 Giugno 2025

Bologna, Freakout Club – via Emilio Zago, 7c

Biglietti disponibili su MusicGlue.

Posto unico in piedi: € 15,00