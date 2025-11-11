Barley Arts riporta in Italia i THE TWILIGHT SAD

Barley Arts è orgogliosa di annunciare il ritorno in Italia dei The Twilight Sad.

La formazione post-punk scozzese fa ritorno in Italia da headliner dopo sei anni di attesa per un appuntamento imperdibile: la band si esibirà domenica 12 aprile 2026 al Legend Club di Milano. I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 10 di venerdì 31 ottobre.

Nata come gruppo di amici di scuola accomunati dalla passione per la musica, la formazione è diventata una delle più intense band live a livello internazionale. La sua ascesa è frutto di un percorso costruito alla vecchia maniera: con tenacia, impegno e cinque album in studio di eccezionale livello. Il gruppo, originario di Kilsyth e guidato dal nucleo formato da James Graham e Andy MacFarlane, sembra già perfettamente formato con il sorprendente album d’esordio del 2007, “Fourteen Autumns and Fifteen Winters”, e da allora ha continuato ad evolversi, arricchendo il suo percorso con opere costantemente lodate dalla critica.

L’ultimo album della band, “IT WON/T BE LIKE THIS ALL THE TIME” del 2019, ha ricevuto sia il plauso della critica che un notevole successo commerciale, segnando un nuovo punto culminante nel percorso dell’amata formazione scozzese fino a oggi.

«Se il mondo fosse un posto migliore, suonerebbero davanti a più persone, e penso che possano farlo»

– Robert Smith, The Cure

TheTwilightSad.com

THE TWILIGHT SAD

Domenica 12 Aprile 2026

Milano, Legend Club – Viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concerto