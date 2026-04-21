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BATAQÆRCH: fuori il lyrics video “Anna & Staffora”!

byMatt Murphys
21 Aprile 2026
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Bataquærch, esce il lyrics video “Anna&Staffora” dedicato all’eccidio di Pozzol Groppo

È uscito lo scorso 13 aprile su YouTube il nuovo lyrics video dei Bataquærch, dal titolo “Anna&Staffora”, un brano che racconta una storia d’amore e di Resistenza, intrecciata a uno degli episodi più tragici della guerra partigiana nel nostro territorio.
La canzone ripercorre la vicenda del comandante Ermes Piumati, nome di battaglia “Staffora”, alla guida della Brigata Garibaldina “Cornaggia”, e della staffetta partigiana Anna Maria Mascherini, uniti da un legame affettivo destinato a spezzarsi tragicamente.
Il racconto si inserisce nel contesto del rastrellamento invernale tra il 1944 e il 1945, che colpì duramente l’Oltrepò pavese e la Val Borbera, trasformando quei mesi in una vera e propria “caccia all’uomo” contro i gruppi partigiani.
Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1945, a seguito di una delazione, circa sessanta uomini tra militi della GNR di Voghera e appartenenti alla Sicherheit circondarono Pozzol Groppo (frazione Biagasco), sorprendendo il comando della Brigata “Cornaggia” rientrato dalla Val Borbera.
All’alba furono fucilati nella piazza del paese:
• Ermes Piumati “Staffora”, comandante della Brigata
• Carlo Covini “Oscar”, commissario
• Lucio Martinelli “Lucio”, vice commissario
• Anna Maria Mascherini “Anna”, staffetta e infermiera
• Fulvio Sala, partigiano
• Giovanni Torlasco, partigiano
Con loro si spezzò anche la storia d’amore tra Staffora e Anna, che attendeva un figlio.
Secondo quanto riportato negli atti processuali del dopoguerra, uno dei delatori dell’eccidio – definito “il più grave” dallo stesso Pier Alberto Pastorelli nella memoria difensiva presentata alla Corte d’Assise Straordinaria di Voghera – fu Quarto Vanutelli. Il suo nome compare ancora oggi in una targa nel centro di Voghera, in Piazza Castello, dedicata a sei militi della Repubblica Sociale Italiana, elemento che continua a suscitare riflessioni e dibattito nella memoria pubblica del territorio.
Il brano dei Bataquærch restituisce memoria e voce a questa vicenda, riportando al centro una pagina drammatica della storia locale.

Il lyrics video segna inoltre l’inizio del nuovo tour del gruppo, “La collina è libera”, che prenderà il via il 19 aprile a Casa Ponte (Val di Nizza) e proseguirà con diverse date, tra cui il concerto del 1° maggio a Pavia.

https://youtu.be/yWXposaLOgQ?si=aEE6TG86krGrcTDG
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