BATAQÆRCH: fuori il lyrics video “Anna & Staffora”!

Bataquærch, esce il lyrics video “Anna&Staffora” dedicato all’eccidio di Pozzol Groppo



È uscito lo scorso 13 aprile su YouTube il nuovo lyrics video dei Bataquærch, dal titolo “Anna&Staffora”, un brano che racconta una storia d’amore e di Resistenza, intrecciata a uno degli episodi più tragici della guerra partigiana nel nostro territorio.

La canzone ripercorre la vicenda del comandante Ermes Piumati, nome di battaglia “Staffora”, alla guida della Brigata Garibaldina “Cornaggia”, e della staffetta partigiana Anna Maria Mascherini, uniti da un legame affettivo destinato a spezzarsi tragicamente.

Il racconto si inserisce nel contesto del rastrellamento invernale tra il 1944 e il 1945, che colpì duramente l’Oltrepò pavese e la Val Borbera, trasformando quei mesi in una vera e propria “caccia all’uomo” contro i gruppi partigiani.

Nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 1945, a seguito di una delazione, circa sessanta uomini tra militi della GNR di Voghera e appartenenti alla Sicherheit circondarono Pozzol Groppo (frazione Biagasco), sorprendendo il comando della Brigata “Cornaggia” rientrato dalla Val Borbera.

All’alba furono fucilati nella piazza del paese:

• Ermes Piumati “Staffora”, comandante della Brigata

• Carlo Covini “Oscar”, commissario

• Lucio Martinelli “Lucio”, vice commissario

• Anna Maria Mascherini “Anna”, staffetta e infermiera

• Fulvio Sala, partigiano

• Giovanni Torlasco, partigiano

Con loro si spezzò anche la storia d’amore tra Staffora e Anna, che attendeva un figlio.

Secondo quanto riportato negli atti processuali del dopoguerra, uno dei delatori dell’eccidio – definito “il più grave” dallo stesso Pier Alberto Pastorelli nella memoria difensiva presentata alla Corte d’Assise Straordinaria di Voghera – fu Quarto Vanutelli. Il suo nome compare ancora oggi in una targa nel centro di Voghera, in Piazza Castello, dedicata a sei militi della Repubblica Sociale Italiana, elemento che continua a suscitare riflessioni e dibattito nella memoria pubblica del territorio.

Il brano dei Bataquærch restituisce memoria e voce a questa vicenda, riportando al centro una pagina drammatica della storia locale.



Il lyrics video segna inoltre l’inizio del nuovo tour del gruppo, “La collina è libera”, che prenderà il via il 19 aprile a Casa Ponte (Val di Nizza) e proseguirà con diverse date, tra cui il concerto del 1° maggio a Pavia.

https://youtu.be/yWXposaLOgQ?si=aEE6TG86krGrcTDG