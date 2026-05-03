Batterista degli Oggetto Sconosciuto sparito dopo un live a Budapest: appello per ritrovare Davide

Davide Lucchelli, batterista degli Oggetto Sconosciuto (punk rock da Treviso), è scomparso il 1° maggio 2026 a Budapest, dove la band aveva suonato all’Independent Voices.

L’ultimo avvistamento risale intorno alle ore 20:30 in un parcheggio in Mester utca 30-32.

Indossava lo stesso maglione visibile nella foto, un paio di jeans blu e una giacca di pelle nera.

L’immagine è stata scattata durante il live dello stesso giorno, poche ore prima, quindi il suo aspetto dovrebbe essere molto simile.

Da quel momento non si hanno più notizie di Davide.

Chiunque possa avere qualsiasi informazione, anche minima, è invitato a farsi avanti contattando via direct message la band su Instagram: @oggettosconosciutoband.

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