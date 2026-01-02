Battle Flask annunciano il nuovo LP

La punk rock band di Los Angeles, Battle Flask, nota per le influenze old school Punk, Metal e Oi, ha annunciato l’uscita del nuovo album “Rebels and Imbeciles”, previsto per venerdì 30 gennaio 2026.
Il disco conterrà 7 brani e sarà anticipato da due singoli:
-
“Get Them in a Ring”, in uscita ieri venerdì 2 gennaio 2026
-
“Rebels and Imbeciles”, in uscita venerdì 16 gennaio 2026
La band promette un mix potente di punk aggressivo e attitudine Oi, confermando il proprio legame con le sonorità classiche della scena punk americana.