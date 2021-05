BAY FEST 2022 le prime cinque bands

Finalmente! Il “bill” di BAY FEST 2022 comincia a prendere forma. Dopo il rinvio del 2020 e il tempo sospeso che viviamo nel 2021, HUB Music Factory e LP ROCK EVENTS iniziano a strutturare quello che a tutti gli effetti sarà il vero BayFest 2022.

Tra un anno tornerà al 100% il festival punk più importante d’Italia, e i primi 5 nomi sono tutte band per cui…vale la pena portare pazienza e godersele sotto palco nel 2022!

THE BOUNCING SOULS una delle band più attese dal pubblico in Italia, direttamente del New Jersey hanno contribuito alla storia del punk anni ’90. Nati su sonorità di strada “Oi punk” negli anni il gruppo ha virato verso un Punk-Rock più melodico che ha regalato loro grandi successi e soddisfazioni: ancora oggi album come “Hopeless Romantic” e “How I spent my summer vacation” vengono considerati pietre miliari del genere.

BAD RELIGION potrebbero essere definiti come la band punk/hardcore più coerente di tutti i tempi, una fiducia nella loro essenza artistica che li ha portati ad essere ancora tra i nomi caldi della scena anche oggigiorno. Durante gli ultimi difficili mesi hanno pubblicato una bellissima autobiografia, hanno fatto uscire una canzone in occasione dell’uscita di scena di Trump, hanno creato un evento virtuale in cui raccontano le loro 4 decadi di attività (il 5 giugno, online la seconda “stagione”)

CIRCLE JERKS nel 2020 doveva esserci il tour per festeggiare 4 decadi dall’uscita del loro album “Group Sex”, una pietra miliare per tutto il movimento punk-hc di Los Angeles e della west coast. I Circle Jerks fanno infatti parte dei più innovativi gruppi alternativi nati a L.A alla fine degli anni ’70, le voci della reunion si susseguivano da tempo ma è recentemente confermata la loro presenza in diversi open air festival durante l’estate del 2022 ed sarà la loro prima volta in Italia.

MILLENCOLIN sono, assieme a No Fun At All e Satanic Surfers, tra le istituzioni della scena scandinava degli anni ’90 e hanno dimostrato quanto la scena skate punk non sia una prerogativa americana: i Millencolin (nome che prende spunto da uno skateboard-trick) dalla Svezia hanno prodotto nove album in studio, tra cui ricordiamo “Life On a Plate” e “For Monkeys”, che hanno proiettato il gruppo al di fuori dei confini svedesi e poi “Pennybridge Pioneers” con singoli come “Penguins And Polar Bears” “Fox” e “No Cigar”conosciuti a livello globale.

H2O formati nel 1994 da Toby Morse, gli H2O sono stati una delle band prominenti nella seconda ondata dell’hardcore straight edge. Grazie a un’instancabile attività A CAVALLO tra gli anni ’90/’00, il gruppo si è affermato sui palchi di tutto il mondo diventando sinonimo del sound East-Coast hardcore che manteneva vivo l’atteggiamento grintoso della scena newyorkese. Durante la loro carriera hanno prodotto diversi dischi, distribuiti da istituzioni del punk come Epitaph o major discografiche come MCA.

11,12,13,14 AGOSTO 2022

IL FERRAGOSTO PUNK ROCK ITALIANO

PARCO PAVESE | BELLARIA IGEA MARINA | RIMINI

Per informazioni www.bayfest.it