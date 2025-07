BAY FEST: annunciate tutte le band del festival!

Dopo il successo del “Road to bay Fest” dello scorso 29 Giugno, vengono annunciate tutte le band che suoneranno al Bay Fest 2025 insieme ai due headliner, Refused (unica e ultima data italiana e tour d’addio) e Turbonegro.

E’ quindi completo il cartellone del festibvel punk-rock più importante in Italia.

Ecco l’elenco di tutte le band che si esibiranno nell’edizione del decennale del festival che si svolgerà nel weekend a cavallo tra l’8 e il 10 Agosto:

Madball, Cockney Rejects, GOB, Codefendants, The Drowns Grade 2, Doc Rotten, The Last Gang, Jaguero e 3 band emergenti selezionate dall’annuale contest di Bay Fest: Honey, Godin Hill & The Pressed Bills e WEL!

Sin dal 2015, il festival si è affermato come il principale punto di riferimento di genere in Italia ed è è stato capace – dal 2015 ad oggi – di attrarre migliaia di appassionati sia da tutta Europa che da tutto il mondo.

Bay Fest, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, ha mosso l’interesse della stampa specializzata e mainstream affermandosi come una della più importanti rassegne musicali d’Europa in una location d’eccezione.

Proprio grazie al connubio tra la proposta musicale alternativa e la location esclusiva, Bay Fest è stato in grado di arricchire la zona di Bellaria Igea Marina con cultura alternativa, buona musica, turismo e tanto divertimento.

Di seguito i dettagli del festival.

BAY FEST 2025

DAY 1 con

MADBALL + COCKNEY REJECTS + CODEFENDANTS + GRADE 2 + DOC ROTTEN + HONEY

Venerdì 8 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €40 + d.d.p.

DAY 2 con

REFUSED + TURBONEGRO + THE DROWNS + THE LAST GANG + JAGUERO + KODIN & THE PRESSED PILLS

Sabato 9 agosto 2025 – Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €50 + d.d.p.

POOL PARTY

GOB + WEL

Domenica 10 agosto 2025 – Mapo Club, Bellaria Igea Marina (RN)

Biglietti disponibili su Ticketmaster, €30 + d.d.p.

Punkadeka e SaladDays sono media partner del festival.