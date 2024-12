BAY FEST compie 10 anni con TURBONEGRO E REFUSED!

NEL 2025 BAY FEST COMPIE DIECI ANNI!

ANNUNCIATE LE DATE E I PRIMI DUE NOMI IN LINE-UP BAY FEST 2025 CON REFUSED TURBONEGRO

+ more T.B.A.

8/9/10 AGOSTO 2025

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)

Il Bay Fest 2025 prende ufficialmente forma!

L’edizione del decennale del festival si svolgerà l’8/9/10 agosto 2025 a Bellaria Igea Marina.

Refused e Turbonegro sono i nomi dei primi due protagonisti dell’edizione 2025

del festival punk rock punto di riferimento in Italia!

Abbonamenti Early Bird limitati in vendita

dalle ore 10.00 di giovedì 12 dicembre su Ticketmaster.

Dopo aver svelato la line-up dell’anteprima di giugno, vengono annunciati oggi i primi due nomi del consueto appuntamento di agosto: Refused, unica e ultima data italiana in occasione del loro tour d’addio, e Turbonegro, che tornano in Italia a distanza di dieci anni dall’ultima volta nel nostro Paese.

L’edizione del decennale del festival si svolgerà l’8,9 e 10 agosto 2025 come di consueto nella splendida cornice della località balneare di Bellaria Igea Marina.

I Refused sono una delle più influenti band della storia della musica alternativa europea.

Nati come band hardcore ed evolutisi fino ad inglobare tratti che spaziano dall’ambient all’elettronica, i Refused hanno scardinato le porte che limitavano l’evoluzione del punk, dando il via a una sperimentazione artistica senza precedenti.

Il loro iconico album ‘The Shape Of Punk To Come’ è uno dei più importanti album della storia della musica alternativa e ha recentemente visto luce una ristampa-tributo dal titolo ‘The Shape Of Punk To Come Obliterated’ in cui 12 band danno nuova vita alle tracce con cover e remix. Tra gli artisti coinvolti spiccano Quicksand, Touché Amoré, IDLES, Igorrr, Gel e Brutus.

Dopo lo scioglimento e la reunion del 2012, queste date estive – compresa quella al Bay Fest saranno le ultime della storia della band.

I Turbonegro sono uno dei gruppi alternativi più importanti degli ultimi 20 anni, considerati da molti come i portabandiera del death punk in Europa. Formatisi alla fine degli anni ’80 come una band hardcore, negli anni si spostano verso un genere che accarezza l’hard rock miscelandolo all’immediatezza e alla potenza che caratterizzano il punk rock.

Un rock ‘n’ roll sempre più serrato, veloce e rumoroso li ha portati – soprattutto a cavallo degli anni 2000 – ad essere considerati tra i principali gruppi rock della Scandinavia.

La loro intensità e il loro acuto senso dell’umorismo nei testi e sul palco hanno contribuito a creare la leggenda dei Turbonegro.

Sin dal 2015, il festival si è affermato come il principale punto di riferimento di genere in Italia, è stato capace di attrarre migliaia di appassionati sia da tutta Europa che da tutto il mondo.

Bay Fest, nato dalla collaborazione tra Hub Music Factory e LP Rock Events, ha mosso l’interesse della stampa specializzata e mainstream affermandosi come una della più importanti rassegne musicali d’Europa in una location d’eccezione.

Proprio grazie al connubio tra la proposta musicale alternativa e la location esclusiva, Bay Fest è stato in grado di arricchire la zona di Bellaria Igea Marina con cultura alternativa, buona musica, turismo e tanto divertimento.

Di seguito i dettagli del festival.

Punkadeka e SaladDays sono media partner del festival.

Per maggiori informazioni: www.bayfest.it