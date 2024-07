BAY FEST day 2: la timeline

E dopo avervi ricordato quello che succederà il primo giorno del Bay Fest 2024, eccoci pronti a richiamarvi sull’attenti!

Il 13 agosto al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RIMINI) il Bay Fest continua con il DAY 2!

A tutti piace avere delle certezze, ecco perchè i Millencolin, veterani del festival, suoneranno da headliner durante la seconda serata, con Less Than Jake e Shandon ad aprire per una grande festa ska-rock-punk sulla sabbia!

A chiudere la serata seguirà l’afterparty a cura di Lappa, la local legend di Bellaria, perchè sappiamo che non vi basta mai



Siete ancora in cerca di una sistemazione? Noi ve lo diciamo… ci sarà anche possibilità di camping attaccati al Beky Bay a prezzi killer!

ORARI

Apertura porte: 17.00

27 Times 9: 18.30

Shandon: 19.30

Less Than Jake: 21.00

Millencolin: 22.30

Lappa: 00.00

Biglietti, abbonamenti e pacchetti camping in vendita in esclusiva su Ticketmaster