Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

BAY FEST: PUNK ROCK STORIES

byDeka
23 Febbraio 2026
Il 28 febbraio 2026 al Senzaspine di Bellaria Igea Marina (RN) si terrà un evento dedicato alla storia del Bay Fest, festival punk che da oltre dieci anni rappresenta un appuntamento consolidato del programma estivo della città.
La serata proporrà un percorso tra passato e presente del festival attraverso proiezioni video e foto che ci faranno rivivere le scorse edizioni del festival, accompagnati da live acustici volti a ricreare l’atmosfera distintiva del Bay Fest.
Durante la serata si alterneranno sul palco alcuni artisti locali: i Dxtt. Nemesi, i Parigi e i Lillians, Completerà il programma un djset a tema punk con vinili a cura di dj Lappa e dj Madi.
L’iniziativa, con il sostegno della Regione Emilia Romagna, si configura come un’occasione di incontro e condivisione per la comunità, un viaggio nella memoria collettiva del festival. L’evento collaterale al festival ha come obiettivo la continuità del progetto su tutto l’anno solare, facendo da ponte tra le edizioni passate e quella in programma, valorizzando il percorso culturale e musicale di Bay Fest nel tempo e sul territorio.

Dettagli dell’evento:

BAYFEST: PUNK ROCK STORIES
28 FEBBRAIO 2026 – SENZASPINE, BELLARIA IGEA MARINA (RN)
Ingresso gratuito.

Con il sostegno della Regione Emilia Romagna.

