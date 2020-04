Bay Fest : Rinviata l’edizione 2020

“HUB Music Factory” e “LP Rock Events” hanno annunciato la cancellazione e il rinvio dell’edizione 2020 del Bay Fest, prevista dal 15 al 17 Agosto al Parco Pavese di Bellaria Igea Marina (Rimini) e che prevedeva la partecipazione di band come Sum 41, Bad Religion, Anti-Flag, Bouncing Souls, Satanic Surfers, Refused, No fun at all e tanti altri ancora in via di definizione.

Di seguito il comunicato stampa:

“Anche se abbiamo provato a rimanere positivi fino all’ultimo, ci vediamo costretti a rimandare il Bay Fest al 2021.

Chiaramente la decisione non è stata presa con facilità, è stato frustrante ma ci è sembrato doveroso mettere la salute di chi sta di fronte, dietro e sopra al palco, al primo posto tra le nostre priorità, seguiamo quindi le direttive del governo, delle autorità locali e dell’OMS legate al Covid-19.

Ci saranno conseguenze negative durante questo stop annuale, non solo per noi ma anche per i partner del festival, i fornitori, le organizzazioni no profit, i commercianti locali e la nostra comunità punk rock. Ci dispiace molto per questo.

Stiamo già lavorando per riconfermare la lineup di quest’anno, che ad oggi era ancora incompleta e faremo del nostro meglio per rendere il festival ancora più spettacolare. Ora più che mai abbiamo bisogno di un bel po’ del vostro Bay Fest spirit!

Per quelli che hanno già acquistato i biglietti per il Bay Fest 2020 il ticket resterà valido per la prossima edizione con l’aggiunta di un regalo da ritirare all’ingresso (drink, gadget..), basterà presentare il coupon con data d’acquisto precedente al 21 aprile.

Per coloro i quali invece non potranno partecipare al festival sono previste due opzioni: convertire il biglietto in un buono da utilizzare per futuri concerti Hub Music Factory (aiutando molto gli organizzatori degli spettacoli in questo momento di grande difficoltà) o richiedere il rimborso completo del biglietto nei punti vendita dove è stato acquistato. A breve vi forniremo tutte le modalità e tempistiche per i rimborsi. Non mancheremo di tenervi aggiornati su modalità e tempistiche.

Per ora questo è tutto gente!

Stay safe e grazie per il continuo supporto.”

http://www.bayfest.it

https://www.facebook.com/BayFestSummer/

http://www.hubmusicfactory.com