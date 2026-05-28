BEACH DAY OUT VOL. 20: 40 anni di Klasse Kriminale

BEACH DAY OUT 2026: 20 ANNI DI MUSICA, MARE E CONTROCULTURA AL POETTO DI CAGLIARI

Il 18 luglio al Corto Maltese tornano le vibrazioni del festival: headliner i Klasse Kriminale, che celebrano 40 anni di carriera

Cagliari, 26/05/2026 – Cagliari si prepara a celebrare un doppio anniversario speciale. Venerdì 18 luglio, nella storica cornice del Corto Maltese al Poetto di Cagliari, torna il Beach Day Out, il festival che da vent’anni rappresenta un appuntamento immancabile per gli amanti della musica live, della cultura alternativa e della scena underground isolana e nazionale.

Giunto alla sua 20ª edizione, il Beach Day Out conferma ancora una volta il proprio ruolo di evento simbolo dell’estate cagliaritana, capace di unire generazioni, passioni musicali e spirito di comunità in uno dei luoghi più iconici della città: il lungomare del Poetto.

Per il secondo anno consecutivo, Stage Diving Productions e Cool Kids Music, rinnovano la collaborazione puntando su una line-up di forte identità artistica e valore storico.

Ad aprire idealmente questo importante traguardo sarà un nome che non necessita di presentazioni: i Klasse Kriminale, autentica leggenda della scena Oi! italiana ed europea, saranno gli headliner dell’edizione 2026.

Una presenza dal forte valore simbolico, perché il festival festeggia i suoi 20 anni proprio mentre la band ligure celebra 40 anni di attività, quattro decenni di concerti, dischi e appartenenza a una cultura musicale che ha attraversato generazioni mantenendo intatta la propria autenticità.

Un incontro tra due storie che hanno saputo resistere al tempo: da una parte un festival nato sulla spiaggia e cresciuto fino a diventare punto di riferimento per la musica live e indipendente in Sardegna; dall’altra una band che rappresenta un capitolo fondamentale della storia del punk/Oi! italiano.

Nelle prossime settimane verranno annunciati anche i nomi delle band locali che completeranno il cartellone della serata, confermando la vocazione del Beach Day Out nel valorizzare il territorio e le realtà musicali emergenti e consolidate della scena sarda.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 18 luglio, al Poetto di Cagliari, il Beach Day Out spegnerà 20 candeline insieme ai 40 anni dei Klasse Kriminale, in una serata che si preannuncia come un grande momento di musica, memoria, aggregazione e celebrazione collettiva.

INFO EVENTO

Evento: Beach Day Out – 20ª Edizione

Data: 18 luglio 2026

Location: Corto Maltese – Poetto, Cagliari

Organizzazione: Stage Diving Productions × Cool Kids Music

Headliner: Klasse Kriminale (40 anni di attività)

CONTATTI

Cool Kids Music

[email protected]

https://www.instagram.com/_coolkidsmusic_/

https://www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia/

Stage Diving Productions

https://www.facebook.com/stagedivingprod/

https://www.instagram.com/stage_diving_prod/

PRESS NOTE

Ulteriori dettagli sulla line-up, orari, modalità di accesso e contenuti dell’evento saranno comunicati attraverso i canali ufficiali nelle prossime settimane.