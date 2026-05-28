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BEACH DAY OUT VOL. 20: 40 anni di Klasse Kriminale

byValentina Piazzola
28 Maggio 2026
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BEACH DAY OUT 2026: 20 ANNI DI MUSICA, MARE E CONTROCULTURA AL POETTO DI CAGLIARI  

Il 18 luglio al Corto Maltese tornano le vibrazioni del festival: headliner i Klasse  Kriminale, che celebrano 40 anni di carriera  

Cagliari, 26/05/2026 – Cagliari si prepara a celebrare un doppio anniversario speciale.  Venerdì 18 luglio, nella storica cornice del Corto Maltese al Poetto di Cagliari, torna il  Beach Day Out, il festival che da vent’anni rappresenta un appuntamento immancabile per  gli amanti della musica live, della cultura alternativa e della scena underground isolana e  nazionale.  

Giunto alla sua 20ª edizione, il Beach Day Out conferma ancora una volta il proprio ruolo di  evento simbolo dell’estate cagliaritana, capace di unire generazioni, passioni musicali e  spirito di comunità in uno dei luoghi più iconici della città: il lungomare del Poetto.  

Per il secondo anno consecutivo, Stage Diving Productions e Cool Kids Music, rinnovano  la collaborazione puntando su una line-up di forte identità artistica e valore storico.  

Ad aprire idealmente questo importante traguardo sarà un nome che non necessita di  presentazioni: i Klasse Kriminale, autentica leggenda della scena Oi! italiana ed europea,  saranno gli headliner dell’edizione 2026.  

Una presenza dal forte valore simbolico, perché il festival festeggia i suoi 20 anni proprio  mentre la band ligure celebra 40 anni di attività, quattro decenni di concerti, dischi e  appartenenza a una cultura musicale che ha attraversato generazioni mantenendo intatta la  propria autenticità.  

Un incontro tra due storie che hanno saputo resistere al tempo: da una parte un festival nato  sulla spiaggia e cresciuto fino a diventare punto di riferimento per la musica live e  indipendente in Sardegna; dall’altra una band che rappresenta un capitolo fondamentale  della storia del punk/Oi! italiano.  

Nelle prossime settimane verranno annunciati anche i nomi delle band locali che  completeranno il cartellone della serata, confermando la vocazione del Beach Day Out nel  valorizzare il territorio e le realtà musicali emergenti e consolidate della scena sarda.  

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 18 luglio, al Poetto di Cagliari, il Beach Day  Out spegnerà 20 candeline insieme ai 40 anni dei Klasse Kriminale, in una serata che si  preannuncia come un grande momento di musica, memoria, aggregazione e celebrazione  collettiva.  

INFO EVENTO 

Evento: Beach Day Out – 20ª Edizione  

Data: 18 luglio 2026  

Location: Corto Maltese – Poetto, Cagliari  

Organizzazione: Stage Diving Productions × Cool Kids Music  

Headliner: Klasse Kriminale (40 anni di attività)  

CONTATTI  

Cool Kids Music 

[email protected]  

https://www.instagram.com/_coolkidsmusic_/  

https://www.facebook.com/CoolKidsMusicSardinia/ 

Stage Diving Productions  

https://www.facebook.com/stagedivingprod/  

https://www.instagram.com/stage_diving_prod/  

PRESS NOTE  

Ulteriori dettagli sulla line-up, orari, modalità di accesso e contenuti dell’evento saranno  comunicati attraverso i canali ufficiali nelle prossime settimane.

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