BEE BEE SEA: è uscito il nuovo album per WILD HONEY RECORDS

Il nuovo disco dei Bee Bee Sea è un tributo al quasi omonimo brano dei Gizmos, “Midwest Can Be Allright”. Anche il logo è una reinterpretazione di uno dei loro meno noti.

Può crescere nella pianura padana somigliare, in qualche modo, all’esperienza del Midwest americano? Forse sì, forse no, difficile dirlo. Ma noi, i Bee Bee Sea, in questo parallelo ci abbiamo visto qualcosa. È da questa convinzione che è nato tutto.

L’idea di provenire da un luogo isolato, con inverni freddi e nebbiosi e estati torride, lontano dai grandi centri culturali ed economici, non suona poi così affascinante. Eppure i Gizmos sono riusciti a trasformare questa desolazione in qualcosa di ironico e autentico, un vero legame con le proprie radici. A nostro modo, forse anche inconsciamente all’inizio, ci siamo lasciati ispirare da tutto questo.

E Stanzini è proprio questo: un universo parallelo, una forza creativa nata per riempire ciò che mancava a qualche ragazzo di provincia. Da un garage trasformato in sala prove, Stanzini ha preso forma — un collettivo musicale che crea e sviluppa progetti lontano dai riflettori e dagli entusiasmi delle grandi città.

L’album contiene 12 brani che raccontano storie di queste persone e di questi luoghi. Se i Gizmos ci hanno ispirati nello spirito, Stanzini Can Be Allright va ben oltre sul piano musicale. È ancora garage rock, ma si apre a influenze diverse, con uno stile fortemente personale e ricco di sfumature.

Ci troverete tracce di egg punk, ma anche richiami ai Guided By Voices; echi di Sweeping Promises e dei Cleaners from Venus. Ci sono molte melodie, tanti riff. È un diario di esperienze di vita in un posto che forse non è straordinario, ma che, tutto sommato, “può andare bene” quando decidi di cambiarlo.

E la musica, in fondo, può cambiare molte cose.

Streets are all wide open nothing happens to you

I happen to like STANZINI, I got nothing to do

Nel 2025 i Bee Bee Sea tornano con “Stanzini Can Be Allright”, uscito il 21 novembre per Wild Honey Records, un disco che segna un nuovo passo avanti.

