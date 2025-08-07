Bee Bee Sea – It’s All About the Music EP

In attesa dell’annuncio del nuovo album, i Bee Bee Sea tornano con un EP concettuale in tre tracce dal titolo It’s All About the Music, presentato in edizione limitata su vinile 7” durante il Punk Rock Raduno #8 a Bergamo.
Tre atti, una sola canzone, reinterpretata in tre versioni differenti:
– l’originale;
– una versione accelerata, nata per gioco durante le prove, in stile Sgt. Pepper’s Reprise in chiave punk;
– una strumentale rallentata e ispirata al kraut-rock, modellata in studio dal produttore Marco Giudici, che ha anche suonato una delle chitarre.
Ogni versione è accompagnata da un video, ciascuno firmato da un diverso regista:
– un collage di immagini da Age of Empires, curato da Lorenzo Perteghella
– un fantasy medievale con la band in armatura, diretto da Marco Bellini e fotografato da Gloria Pasotti
– una performance su green screen montata da Marco Alliegro
Il vinile, stampato a tiratura limitata, è stato serigrafato dal vivo durante il set della band da Saldacani e Baby Lemonade.
Un oggetto fisico, una rivolta visiva, una mini-opera garage rock.