BeerBong: due nuovi singoli per la storica band skate punk italiana

I BeerBong, storica band skate punk italiana attiva dal 1995, tornano con due nuovi singoli che anticipano il loro prossimo album, in uscita nel 2025 per celebrare i 30 anni di carriera. Con il loro sound veloce e melodico, tipico della scena skate punk californiana, i BeerBong hanno conquistato pubblico e critica grazie alla loro abilità tecnica e all’energia delle loro performance, esibendosi in tour in Giappone, Canada ed Europa.

Dopo un’intensa serie di concerti nel marzo 2024 tra Italia, Austria, Slovenia e Croazia, la band è pronta a lanciare due nuovi brani:

“Painful Years” – Disponibile dal 29 marzo, il brano unisce riff di chitarra esplosivi e testi che parlano di lotta e resilienza, un inno perfetto per gli amanti del punk rock e dello skate punk.

“Never More” – In uscita il 26 aprile.

Entrambi i singoli saranno disponibili su tutte le piattaforme di streaming nelle rispettive date di uscita.