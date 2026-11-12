“Believe It” Venerdì 13, credici o no: tre nuove canzoni dei MANGES prodotte da Mass Giorgini. E Sabato 14 l’unico concerto del 2026.

Believe It, il nuovo EP degli spezzini Manges, è disponibile per lo stream e su vinile da venerdì 13 (Novembre). Una data da superstiziosi per un disco che già nel titolo ti sfida a crederci.

In giro sin dagli anni 90, testardi come pochi, The Manges sono tra i rappresentanti Italiani del punk rock in stile Ramones più conosciuti nell’underground.

Tornano dopo 4 anni dall’ultimo album “Book Of Hate for Good People” con tre brani su vinile 12″ splatter, un maxi-single a 45 giri come quelli degli anni ’80, in digitale e in vinile per l’italiana Striped Records (STR051) e per Mom’s Basement (MBR153) negli USA. Il vinile è in due varianti in edizione limitata da 250 copie ciascuna: giallo e trasparente, entrambe con splatter di colore blu e rosso.

Produzione, mix e master sono di Mass Giorgini, un nome leggendario del punk rock americano: bassista degli Squirtgun, ha registrato e prodotto nel suo Sonic Iguana Studio di Lafayette, Indiana, dischi di Screeching Weasel, Rise Against e Alkaline Trio, solo per citarne alcuni. Con i Manges il legame è di lunga data: già nel 2006 aveva mixato e masterizzato l’album “The Manges Go Down”.

Le registrazioni sono state fatte a Marzo 2026 a La Clinica Dischi di La Spezia con Leonardo Lombardi.

Sul lato A c’è “Believe It or Not”, una storia di marinai, soldati e chitarre strimpellate. È il brano di punta dell’EP.

Il lato B si apre con “Onoda Fanclub”, una canzone sul non mollare mai e su quando la testardaggine diventa assurda.

L’EP si chiude con la cover di “Space Ducks Theme Song” del leggendario cantautore americano Daniel Johnston.

«Believe It or Not è una delle canzoni di cui vado più orgoglioso in assoluto. Ho cercato di andare lontano con la memoria e la fantasia, per raccontare la magia delle vite semplici dei nostri genitori, nonni, antenati. Che poi è la stessa forza che dovremmo saper trovare nel nostro tempo e lo spirito al quale, magari in futuro, qualcuno guarderà con nostalgia.» — Andrea Manges

Dal vivo, nel 2026, i Manges suonano una volta sola, a casa loro: sabato 14 Novembre alla Skaletta Rock Club di La Spezia.

l disco è ordinabile su https://stripedmusic.com/

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