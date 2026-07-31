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BELVEDERE: “Seven Years of Bad Luck”

byGiulio Dionisi
31 Luglio 2026
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I Belvedere sono il classico gruppo amatissimo dagli addetti ai lavori, sia ascoltatori che musicisti Punk. Commercialmente la band canadese, di Calgary, non ha mai sfondato, un po’ perché la loro musica è molto tecnica ma poco “romantica”, un po’ perché poi le logiche di chi diventa famoso e chi no non è che siano così lineari o comprensibili.

Ennesimo bel disco di Hardcore Melodico, alla Bad Religion, ma diciamo che il fatto che spesso siano la spalla degli Strung Out ai live, fa capire anche il livello tecnico della band.

Un gruppo senza compromessi, che ogni volta che lo ascolto ha tutti i pregi e difetti di questo stile. Tutto troppo simile, magari già sentito, ma suonato bene e con una attitudine che in pochi hanno, soprattutto all’età del gruppo attuale

I Belvedere sono stati ancora promossi, e nel 2026 sono tra i migliori gruppi in assoluto di Hardcore Melodico. Se lo sono meritato.

 

https://music.youtube.com/watch?v=sZpIpzJxR_s&si=iNFC9DlAKCQKmOea

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