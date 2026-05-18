Benefit punk per il progetto Bardala una giornata tra musica, laboratori e autoproduzione

Si terrà una giornata benefit dedicata al progetto Bardala (Cisgiordania), con un programma che unisce concerti, attività culturali e spazi di socialità.

Durante l’evento sarà presente un punto informativo sul progetto, con raccolta fondi e momenti di approfondimento sulle condizioni legate all’accesso alle risorse idriche nei territori coinvolti.

La giornata prevede anche laboratori aperti, tra cui attività teatrali in piccole sessioni e un laboratorio creativo di macramè a tema angurie, oltre a cucina autogestita e spazi bar.

Il programma musicale si svilupperà su due momenti: nel pomeriggio si esibiranno Punkrazio, MT2TONE, Collapsed, Boysoprano e Gjea, mentre la serata vedrà sul palco Hierba Mala, Scarlet Nuvel, Frena, Verona Morta e Micymyao.

Un evento costruito attorno alla musica e alla partecipazione collettiva, con l’obiettivo dichiarato di sostenere il progetto e creare uno spazio di condivisione tra cultura DIY e attivazione sociale.