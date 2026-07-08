Billie Joe Armstrong, Tim Armstrong, Travis Barker e C.J. Ramone insieme per celebrare i 50 anni dei Ramones

Per celebrare il 50° anniversario dei Ramones, il prossimo 30 agosto andrà in scena a Los Angeles un evento davvero speciale. Al leggendario Hollywood Forever Cemetery debutteranno infatti dal vivo i Cretin Family, una nuova superband composta da Billie Joe Armstrong (Green Day), Tim Armstrong (Rancid), Travis Barker (Blink-182) e C.J. Ramone.

L’evento, presentato dall’attore John Travolta, renderà omaggio ai cinquant’anni dall’uscita dello storico album di debutto Ramones e promette la partecipazione di altri ospiti speciali che saranno annunciati nelle prossime settimane.

«Lo spirito dei Ramones è vivo in ogni concerto punk, in ogni club e in ogni festival», ha dichiarato Billie Joe Armstrong. «Generazione dopo generazione, nuovi outsider e “cretini” si innamorano dei Ramones. I ragazzi vengono influenzati dalla loro musica anche senza rendersene conto. ¡Viva Ramones!».

Tim Armstrong ha aggiunto: «Dal momento in cui ho sentito i Ramones per la prima volta, la musica non è stata più la stessa. Sono la mia band preferita di sempre! Non vedo l’ora di suonare queste canzoni perfette insieme ai miei amici C.J., Travis e Billie. Sarà una follia!».

Anche Travis Barker ha voluto rendere omaggio alla band: «I Ramones sono il modello di riferimento. Il punk rock non sarebbe quello che è oggi senza di loro».