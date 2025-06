BILLY BOY E LA SUA BANDA: s/t

Ciò che sto ascoltando è di un romantico che non ne avete idea, 4 nuovi pezzi 4 di Billy Boy e la sua Banda, appena è scesa la puntina sullo splendido vinile blu ammetto che mi sono emozionato a risentire quel sound che ha riempito le mie lunghe e asociali giornate, quindi grazie giovani per avermi regalato di nuovo quelle sensazioni, la cosa bella è che poi hanno fatto una gran confezione per distribuire il tutto, bellissima la copertina, come detto splendido vinile blu e bellissime illustrazioni all’interno, un gran bel pacchetto completo di meraviglie.

Detto questo ci troviamo di fronte ad un disco puro, qualcosa di cui avevamo fottutamente bisogno, un vero e proprio concept album da pub, tutto gira attorno al sudicio bancone di un pub di periferia, vivo e brillante come pochi, con i suoi avventori colonna portante di questo piccolo grande mondo, il tutto su delle musiche che, come detto, sono un po’ il marchio di fabbrica della band, belli gli arrangiamenti, scelti e studiati per far si che il pit possa brindare con la band, non oso immaginare che bordello quando partirà l’ultima traccia, in fin dei conti ai nostri concerti è l’alcol che ci unisce. W Billy Boy e la sua Banda!

Prodotto da Anfibio Records, registrato, mixato e masterizzato da quel figaccione di Carlo Altobelli presso il Toxic Basement studio, copertina realizzata da Zerocalcare, disegni interni e centrino del vinile realizzati da Zeno Viola, impostazione grafica realizzata dal Pianola e Paolo Proserpio.

tracklist:

01. Shamrock

02. zombie pub

03. cenosillicafobia

04. Jägermeister