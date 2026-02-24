BLAK VOMIT FEAT. SILVANO “THEE PIZ” ANCELLOTTI

Nuovo videoclip per la storica punk band varesina

Due anime del punk rock italiano si incontrano in “Pelle Dura”, nuovo singolo che vede protagonisti i Blak Vomit e Silvano “Thee Piz” Ancellotti.

I Blak Vomit, veterani della scena punk italiana dal 1989, tornano con un brano che espande i confini del loro sound caratteristico. “Pelle Dura” mantiene l’energia ruvida e senza compromessi che ha sempre contraddistinto la band, aprendo però a influenze indie rock che arricchiscono la loro formula, creando un punk variegato e stratificato.

Al fianco di Gianluca “Jena” Favero alla voce, la collaborazione con Silvano “Thee Piz” Ancellotti – chitarrista di Uncle Bard & The Dirty Bastards e Tannen – porta una nuova dimensione al pezzo. Oltre alla performance chitarristica, Ancellotti ha firmato insieme a Vittorio Bottini la regia, l’editing e la post-produzione del videoclip, girato tra vie e valli del Varesotto.

Il brano nasce dalla penna di Mattia Messora e Gianluca “Jena” Favero, mentre la composizione musicale è a firma di Favero e Ancellotti. Registrato, mixato e masterizzato all’ADSR DECIBEL Studio da Carlo Meroni, “Pelle Dura” rappresenta l’incontro tra esperienza e sperimentazione, tra radici punk e aperture sonore inedite.