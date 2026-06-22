Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Blink-182: annunciato il ritorno in Italia agli I-Days Milano 2027

byDeka
22 Giugno 2026
No comments

I Blink-182 sono pronti a tornare in Italia nel 2027.
Nelle ultime ore sono infatti comparsi alcuni cartelloni pubblicitari nell’area dei Navigli di Milano che anticipano una data della band all’interno degli I-Days 2027 “One More time…”

A supportare l’anticipazione settimana scorsa è apparsa anche una pagina di prevendita su Ticketmaster, successivamente rimossa, che riportava i dettagli dell’evento: 13 giugno 2027 a Milano, presso l’area dell’Ippodromo SNAI San Siro / La Maura.

BLINK 182 – I-Days Milano 2027. Domenica, 13 giu 2027, ore 16:00 – Ippodromo SNAI San Siro, Milano

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

THE CLASH: nuova versione del 7" "Should I Stay or Should I Go"

byMatteo Paganelli
Next Article

DEAD KENNEDYS: remaster di "Fresh Fruit For Rotten Vegetables"

byMatteo Paganelli
A proposito di Blink 182...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.