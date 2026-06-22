Blink-182: annunciato il ritorno in Italia agli I-Days Milano 2027

I Blink-182 sono pronti a tornare in Italia nel 2027.
Nelle ultime ore sono infatti comparsi alcuni cartelloni pubblicitari nell’area dei Navigli di Milano che anticipano una data della band all’interno degli I-Days 2027 “One More time…”
A supportare l’anticipazione settimana scorsa è apparsa anche una pagina di prevendita su Ticketmaster, successivamente rimossa, che riportava i dettagli dell’evento: 13 giugno 2027 a Milano, presso l’area dell’Ippodromo SNAI San Siro / La Maura.
BLINK 182 – I-Days Milano 2027. Domenica, 13 giu 2027, ore 16:00 – Ippodromo SNAI San Siro, Milano