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Bloody Riot: pubblicato il nuovo album “Rivoltiamo”

byDeka
1 Luglio 2026
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A oltre quarant’anni dai dischi che hanno contribuito a scrivere la storia dell’hardcore punk italiano, i Bloody Riot tornano con “Rivoltiamo”, nuovo album di inediti realizzato in coproduzione da Area Pirata Records e Hellnation.

Nato dopo la reunion seguita alla scomparsa dello storico cantante Roberto Perciballi di 10 anni fa, il disco affronta temi di forte attualità come la repressione del dissenso, l’abuso di potere, il regime del 41 bis, la manipolazione dell’informazione, il suprematismo, la crisi ambientale, le dipendenze e il disagio sociale.

Dal punto di vista musicale, “Rivoltiamo” resta fedele alle radici della band, mantenendo intatto l’approccio diretto e senza compromessi che ha caratterizzato fin dagli esordi il loro “Ardecore de Roma”. Più che un’operazione nostalgica, il nuovo lavoro rappresenta il modo in cui i Bloody Riot scelgono di confrontarsi con il presente.

L’album è disponibile tramite Area Pirata Records e Hellnation.

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