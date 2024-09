Blowfuse in arrivo in Italia – intervista esclusiva Punkadeka

I quattro di Barcellona stanno per tornare in Italia dopo un live incendiario al Venezia Hardcore Fest. Due date in arrivo: 13 Settembre a Milano al Rock’n’Roll e 14 Settembre a Montebello Vicentino al Borgo Punk Explosion Fest.

Il nuovo album, “The 4th Wall” è edito in Italia da Epidemic Records (come il precedente Daily Ritual) ed è un lavoro variegato, composito eppure molto spontaneo.

Michael Simeon ha intervistato i Blowfuse in esclusiva per Punkadeka!

BLOWFUSE IN ITALIA

13.09 – Milano, Rock’n’Roll Club

14.09 – Montebello Vicentino, Borgo Punk Explosion Fest

Hey ragazzi, come state? Vi state ancora riprendendo da questa folle estate di festival?



In realtà, bene, troppo bene… ma ne vogliamo ancora! E abbiamo già organizzato alcuni concerti in Francia, Spagna e Italia per essere sicuri di avere bisogno di un po’ di tempo per riprenderci haha

Il vostro ultimo album “The 4th Wall” è uscito ormai da diversi mesi, com’è stata la risposta finora?

La risposta è stata sicuramente la migliore che abbiamo avuto per qualsiasi album precedente. Non solo abbiamo notato che abbiamo molti nuovi fan, ma i nostri fan ci ascoltano costantemente e ovunque andiamo conoscono già le canzoni. Siamo stati fortunati. Eravamo a un punto in cui ci importava pochissimo di come suonavamo, di quale etichetta o genere ci avrebbe definito, e ha funzionato bene.

Questo è il vostro album skatepunk meno canonico, sembra che abbiate incorporato nuove influenze e in qualche modo rallentato un po’. È qualcosa che stavate cercando o è solo una progressione naturale?

Ci siamo allontanati dallo skatepunk per molto tempo, in realtà. E se ci pensi, da “Couch” (2014) puoi già apprezzare nuovi suoni e stili, il fatto è che pubblichiamo un album ogni 5 anni haha ecco perché il cambiamento potrebbe sembrare troppo grande per alcune persone.

Inconsciamente, manteniamo l’essenza della band (chitarre dure e un mix di rabbia e groove) ma l’ascolto di così tanta musica diversa ci fa incorporare questi suoni, altrimenti ci annoiamo haha.

Potete spiegare il concetto che sta alla base dell’album e parlare anche dell’incredibile artwork?



Il titolo dell’album ha due significati. Da un lato, si riferisce direttamente al concetto teatrale della “quarta parete”, che è una barriera immaginaria tra gli attori e il pubblico. Quando un personaggio “rompe la quarta parete”, parla direttamente al pubblico, creando una connessione più intima e rompendo l’illusione della finzione. D’altra parte, noi ci riferiamo alla quarta parete come a quella quarta dimensione intangibile e invisibile che vive dentro di noi e a cui diamo vita, e spesso le permettiamo di rinchiuderci in una prigione mentale. Il ragazzo in copertina disegna sul pavimento e sulle pareti delle linee di gesso che, viste da una certa prospettiva, diventano un cubo che lo racchiude, creando l’illusione di non poterne uscire, a simboleggiare come, come lui, viviamo una vita piena di limiti che noi stessi tracciamo.

E sì, l’intera copertina è reale, non c’è Photoshop. Abbiamo dipinto le pareti di verde, abbiamo disegnato un cubo sul muro mentre vedevamo ciò che la telecamera percepiva da un’angolazione statica, è stata una bella sfida.

Siete tornati in Italia solo un paio di mesi dopo aver suonato al leggendario Venezia Hardcore Fest!Sembrate davvero amare il nostro Paese nel corso degli anni!

Noi amiamo l’Italia e l’Italia ama noi, o almeno così ci sembra! È difficile non essere affezionati a voi ragazzi. Penso che, come nella maggior parte delle occasioni, tutto questo sia possibile solo grazie alla fiducia e al supporto di un piccolo gruppo di persone, in questo caso Samall e Richard del Trivel Collective e VEHC e Gab della Epidemic Records. Senza di loro, non so come avremmo fatto. Il successo dei loro progetti è la prova del loro amore per la musica, le persone e la comunità, non per la fama e il successo. Posso dire che il VEHC è il festival locale che ogni booker vorrebbe avere, ha tutto, ma soprattutto è la gente. Vogliamo continuare a venire in Italia, vogliamo portare qui la nostra musica e con l’aiuto di questa comunità ce la faremo.

Sete in giro da molto tempo, come è cambiata la scena da allora? E com’è la scena in Spagna? Voglio dire che di tanto in tanto possiamo avere degli scorci, ma è meglio sentirli da qualcuno che li vive!

Beh, niente è come prima, ma non ci interessa.10 e 15 anni fa c’erano concerti punk e hc locali ogni fine settimana, mentre ora non è così comune. Tuttavia, HFMN, l’agenzia di booking locale e ora nazionale (e la nostra agenzia di booking e management), ha il monopolio della maggior parte dei concerti e dei festival internazionali del genere, e molti a livello locale, cosa che prima non avevamo, ed è fantastico. La scena non è così giovane e non ci sono così tante band locali, e questo mi manca. Tuttavia, siamo fortunati ad avere già una base di fan in molte città spagnole e ci piace vedere sia i fan più giovani, sia quelli della nostra età e anche quelli più grandi che ci seguono da più di dieci anni .Da quello che ho visto in Italia di recente, c’è una nuova generazione di giovani che viene agli spettacoli, e credo che sia la cosa migliore che possa capitare alla scena. Devo dire che è difficile eguagliare la follia che abbiamo vissuto al VEHC, e anche l’ultima volta, è molto coinvolgente.

Tuttavia, sottolineo ancora una volta che una scena è mantenuta soprattutto dai booker e dalle band, che lo fanno per amore dell’arte. Se manca uno dei due, non succede nulla.

So che l’album è ancora fresco, ma avete già dei progetti per il prossimo futuro?



Sì, per quanto riguarda i tour, vogliamo girare tutta l’Europa. Abbiamo fatto la maggior parte della Spagna e abbiamo suonato in Italia, Slovenia e Belgio. Francia e Italia sono le prossime tappe per il resto dell’anno, ma stiamo organizzando Germania, Olanda e altri Paesi. Abbiamo anche in mente una seconda parte del tour spagnolo. Stiamo anche lavorando al nostro secondo tour in Giappone, che sembra si terrà a metà del 2025.

D’altra parte, vogliamo registrare altri 2 o 3 videoclip per continuare a estendere e amplificare la vita di The 4th Wall, e poi abbiamo una piccola sorpresa per il 2025, che pensiamo sarà molto popolare.

È il momento delle domande da nerd! Cosa avete ascoltato ultimamente? Hai qualcosa da suggerire ai lettori?

Mi piace questa domanda perché credo che più di uno di voi rimarrà sorpreso, non aspettatevi Suffer dei Bad Religion o Conspiracy of One degli Offspring, li ho già ascoltati troppo haha.

Ultimamente ho ascoltato molto i “Fontaines D.C.”, una band irlandese che mescola generi diversi come punk, pop, indie e britpop, e hanno appena pubblicato un album che credo li farà fare un salto esponenziale, è davvero bello.

La mia ultima ossessione sono gli Opeth, una band progressive metal estremamente ricca dal punto di vista musicale. Ho iniziato con la loro fase folk progressive con l’album Damnation, poi ho iniziato ad ascoltare altre canzoni già più metal ma sempre melodiche e la loro ultima fase di progressive rock, e infine, sorprendendomi, sono finito ad ascoltare il loro progressive death metal con i gutturals, chi l’avrebbe mai detto.

Infine, ci sono band che non ho mai smesso di ascoltare, come i Turnstile (che abbiamo finalmente visto nella nostra città ed è stato uno dei concerti più scatenati che abbiamo mai visto), gli Oasis (una band che ci ha influenzato musicalmente e che ascoltiamo da quando eravamo piccoli, ci vediamo a Manchester!), John Mayer, Daniel Caesar, Frank Carter & The Rattlesnakes, e infine Royal Blood e Alkaline (con cui abbiamo recentemente condiviso il palco nel nord della Spagna).

Grazie mille per il vostro tempo! Volete aggiungere qualcosa?

Grazie per aver contato su di noi, non lo diamo per scontato. Ci vediamo ai concerti di settembre!

Blowfuse “The 4th Wall”:

https://epidemicrecordshc.bandcamp.com/album/blowfuse-the-4th-wall

Blowfuse Vinile e CD su Epidemic Records:

https://www.epidemicrecords.net/store/50-blowfuse/