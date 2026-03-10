BOLD: LE LEGGENDE HARDCORE ARRIVANO IN ITALIA QUESTA ESTATE!

Direttamente da New York, i Bold arrivano questa estate in Italia con un live hardcore che porta sul palco tutta l’essenza della scena youth crew. Matt Warnke, John “Biv” Biviano, John “Porcell” Porcelly, Tim Brooks e Drew Thomas, il 9 luglio, faranno tremare il palco dello Slaughter Club di Paderno Dugnano.

Formati nel 1985, i Bold iniziarono la loro attività con il nome di Crippled Youth. La band attirò per la prima volta l’attenzione della scena hardcore di metà anni ‘80 con l’uscita dell’EP Join The Fight, che contribuì a definire estetica, messaggio e sonorità di quello che sarebbe diventato poi noto come youth crew hardcore.

Poco dopo la pubblicazione dell’EP, il gruppo cambia nome e all’inizio del 1986 diventa Bold. Da quel momento la loro popolarità cresce rapidamente e iniziano a portare la loro musica live sui palchi senza mai fermarsi.

Con l’uscita di Looking Back si segna una netta evoluzione dei suoni e dei testi, anticipando gli elementi più tecnici che avrebbero caratterizzato l’hardcore degli anni ’90 e, allo stesso tempo, prefigurando molti dei tratti distintivi che avrebbero presto influenzato il post-hardcore.

I concerti dei Bold sono da sempre pura energia hardcore. Sul palco la band sprigiona un’intensità fisica e immediata che coinvolge il pubblico fin dai primi secondi, trasformando ogni show in un’esperienza collettiva. Tra mosh travolgenti, cori urlati all’unisono e un’interazione costante tra palco e platea, l’atmosfera è quella tipica dello spirito youth crew più autentico.

Più che semplici concerti, i live dei Bold sono momenti in cui l’energia della band e quella del pubblico diventano una cosa sola.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO:

BOLD

09 LUGLIO 2026

SLAUGHTER CLUB, PADERNO DUGNANO (MI)

BIGLIETTI DISPONIBILI DA ORA SU TICKETMASTER