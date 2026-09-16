Bologna City Rockers: il 19 settembre il BCR Fest al Sottotetto SoundClub

Il Bologna City Rockers torna sabato 19 settembre 2026 con una nuova edizione del BCR Fest, in programma al Sottotetto SoundClub di Bologna.
Ad aprire le danze saranno i canadesi Béton Armé, per la loro unica data italiana, insieme a Colonna Infame e Azione Diretta.
Dalla Francia arrivano invece gli Alvilda, anche loro protagonisti della loro unica data italiana, mentre dal Regno Unito arrivano i TEAR UP, anch’essi per un’unica data in Italia.
Completano la lineup Weird Bloom, Caino e FireWork_hc.
A seguire, spazio all’aftershow DJ set dei The Reggae Lads, per continuare la serata oltre i live.
BCR FEST
Sabato 19 settembre 2026
Sottotetto SoundClub – Bologna