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Bologna City Rockers: il 19 settembre il BCR Fest al Sottotetto SoundClub

byDeka
16 Settembre 2026
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Il Bologna City Rockers torna sabato 19 settembre 2026 con una nuova edizione del BCR Fest, in programma al Sottotetto SoundClub di Bologna.

Ad aprire le danze saranno i canadesi Béton Armé, per la loro unica data italiana, insieme a Colonna Infame e Azione Diretta.

Dalla Francia arrivano invece gli Alvilda, anche loro protagonisti della loro unica data italiana, mentre dal Regno Unito arrivano i TEAR UP, anch’essi per un’unica data in Italia.

Completano la lineup Weird Bloom, Caino e FireWork_hc.

A seguire, spazio all’aftershow DJ set dei The Reggae Lads, per continuare la serata oltre i live.

BCR FEST
Sabato 19 settembre 2026
Sottotetto SoundClub – Bologna

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