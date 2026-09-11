The Italian Punk Web Magazine since 1999
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

BOLOGNINA SKA FEST: DOMANI E DOPODOMANI LA SECONDA EDIZIONE A BOLOGNA

byDeka
11 Settembre 2026
No comments

Domani, sabato 12 settembre, e dopodomani, domenica 13 settembre, torna a DiMondi, in Piazza Lucio Dalla a Bologna, il Bolognina Ska Fest, giunto alla sua seconda edizione.

Nato dalla collaborazione tra Italian Ska e Tremende Fan Club, il festival propone due giornate dedicate alle band ska italiane, con musica dal vivo, DJ set e street food grazie alla concomitanza con il Finger Food Festival Bologna.

Sabato saliranno sul palco Ballotta Continua, Freddy Frenzy and The Magazine Roots, Radical Roots Rockers, Bruno And The Souldiers e The Onedroppers.

Domenica sarà invece la volta di Tremende, The Skaworkers, Sandokan & Manicomio Latino, Le Birrette e Fehrenheit 451. Ad aprire i pomeriggi, a partire dalle 15 circa, ci sarà DJ Skanking.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

THE OFFSPRING: cover di "I Wanna Be Sedated" dei Ramones

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Set 10
FEMME FEST
Via Alessandro Manzoni, 21, 29122 Piacenza PC, Italia
Set 10
ROCK IN RILI 2026
ROCK in RILI Chiuduno
Set 11
GOB
La Cripta Club
Set 11
Punk Fiction – Mala Movida, Reru & Deriva
Pub La Grotta Piumazzo
Set 12
BOLOGNINA SKA FEST 2026 | DIMONDI FESTIVAL & FINGER FOOD
Piazza Lucio Dalla, 40100 Bologna, Italy
Set 12
BOLOGNINA SKA FEST 2026
Piazza Lucio Dalla, 40129 Bologna BO, Italia
Set 12
Canavese Punk Rock Party #8
Fierabras Birra e Ristoro
Set 12
Canavese Punk Rock Party n. 8
Fierabras Birra e Ristoro
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.