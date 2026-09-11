BOLOGNINA SKA FEST: DOMANI E DOPODOMANI LA SECONDA EDIZIONE A BOLOGNA

Domani, sabato 12 settembre, e dopodomani, domenica 13 settembre, torna a DiMondi, in Piazza Lucio Dalla a Bologna, il Bolognina Ska Fest, giunto alla sua seconda edizione.

Nato dalla collaborazione tra Italian Ska e Tremende Fan Club, il festival propone due giornate dedicate alle band ska italiane, con musica dal vivo, DJ set e street food grazie alla concomitanza con il Finger Food Festival Bologna.

Sabato saliranno sul palco Ballotta Continua, Freddy Frenzy and The Magazine Roots, Radical Roots Rockers, Bruno And The Souldiers e The Onedroppers.

Domenica sarà invece la volta di Tremende, The Skaworkers, Sandokan & Manicomio Latino, Le Birrette e Fehrenheit 451. Ad aprire i pomeriggi, a partire dalle 15 circa, ci sarà DJ Skanking.