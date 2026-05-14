BonesForDogs tra skate punk e DIY, il nuovo progetto dalla provincia di Caserta

I BonesForDogs sono una band skate-punk nata nell’agosto 2025 in provincia di Caserta.

Il progetto prende forma dall’incontro tra Mario e Cristiano (ex Donkey’s Bite) e Dominic, in una serata estiva che segna l’inizio di una nuova collaborazione basata su un’impostazione fortemente DIY e su influenze che spaziano dall’hardcore melodico californiano allo street punk, passando per sonorità hardcore di matrice newyorkese.

Ad oggi i BonesForDogs hanno pubblicato tre brani, tra cui l’ultimo singolo INOM, accompagnato da un videoclip realizzato in piena logica DIY, confermando l’impostazione grezza e diretta del progetto.