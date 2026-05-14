Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

BonesForDogs tra skate punk e DIY, il nuovo progetto dalla provincia di Caserta

byDeka
14 Maggio 2026
No comments

I BonesForDogs sono una band skate-punk nata nell’agosto 2025 in provincia di Caserta.

Il progetto prende forma dall’incontro tra Mario e Cristiano (ex Donkey’s Bite) e Dominic, in una serata estiva che segna l’inizio di una nuova collaborazione basata su un’impostazione fortemente DIY e su influenze che spaziano dall’hardcore melodico californiano allo street punk, passando per sonorità hardcore di matrice newyorkese.

Ad oggi i BonesForDogs hanno pubblicato tre brani, tra cui l’ultimo singolo INOM, accompagnato da un videoclip realizzato in piena logica DIY, confermando l’impostazione grezza e diretta del progetto.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Area Valanghe pubblicano BLASTEDE! il nuovo disco tra punk rock e skapunk

byDeka
Next Article

M.O.T.O., MADBEAT, SCHELETRI e SWEATPANTS PARTY aggiunti alla line-up del PUNK ROCK RADUNO 9

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 14
VENEZIA HARDCORE FEST 2026 – WARM UP SHOW
Garage Club Baladin
Mag 15
VENEZIA HARDCORE FEST 2026
Centro Sociale Rivolta
Mag 15
Angel Du$t, Speedway & more | QHub, Milano
Q-HUB
Mag 15
Joanna Disney Rock Band – A Disney Pop Punk Night
Viale Gottardo 12, 00141 Rome, Italy
Mag 15
ROVINATI ?? INDIEASS ?? COLLASSO NELLA MANICA
Centrale Rock Pub
Mag 16
RFC + L.S.D. PETER PUNK + ALL COASTED+ SHONAN + EREZIONE CONTINUA @CDC
V.le Mentana, 31/A, Parma, Emilia-Romagna
Mag 16
DEGENERACY NIGHT!
via Pacinotti, Segrate, Lombardia
Mag 16
*JOE KOALA* JERRYMOOVERS + CRANCYCROCK
Joe Koala
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.