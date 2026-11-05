BOOZE & GLORY: raccolta fondi per Elena, sorella del batterista Frank Pellegrino

I Booze & Glory lanciano un appello alla propria comunità per sostenere Elena, sorella del batterista Frank Pellegrino, che da diversi anni sta affrontando una battaglia contro il cancro. Purtroppo, le sue condizioni sono peggiorate e la malattia è arrivata al quarto stadio.

Per Elena esiste la possibilità di accedere a un trattamento specialistico negli Stati Uniti, non disponibile in Europa, ma il costo è molto elevato: circa 600.000 euro. Una cifra enorme che la band spera di poter raccogliere grazie alla solidarietà di fan, amici e di tutta la scena musicale.

«Crediamo davvero che, se ci uniamo tutti, possiamo farcela e darle una nuova possibilità di lottare», scrivono i Booze & Glory, spiegando quanto questa situazione li tocchi da vicino anche per esperienze personali legate alla malattia.

La band invita chiunque possa a contribuire con una donazione, anche piccola, oppure a condividere l’appello per raggiungere più persone possibile.

Ogni contributo può fare la differenza.

https://gofund.me/96f3bedd8