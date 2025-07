Booze & Glory: ritorno infuocato con “Brace Up” e nuovo album in arrivo

I Booze & Glory sono tornati, e lo fanno con tutta la forza che li ha resi una delle band di punta dell’Oi! internazionale. Da pochi giorni hanno pubblicato il singolo “Brace Up”, un inno all’amicizia e alla sopravvivenza che anticipa il nuovo album Whiskey Tango Foxtrot, in uscita il 12 settembre per Concrete Jungle Records.

Il brano, accompagnato da un video ufficiale già online, conferma la rinnovata grinta della band guidata da Mark RSK, recentemente tornato sulle scene dopo aver sconfitto un tumore. Registrato tra Italia, Polonia e Messico, il disco promette di essere il più personale e diretto della loro carriera.

Sul fronte live, i Booze & Glory stanno incendiando i palchi europei: dopo la performance al Rock Na Bagnie in Polonia e al Deichbrand Festival in Germania, li vedremo al Jarocin Festival il 20 luglio, in Svizzera il 26, e in Italia il 2 agosto a Monguelfo (BZ).

A rafforzare il sound della band, una nuova formazione con Manny Anzaldo (ex Mad Sin) alla chitarra e Hervé JL (già con The Filaments e Deadline) al basso.