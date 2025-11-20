34K
BOOZE & GLORY + UGUAGLIANZA live a Torino

byDeka
20 Novembre 2025
No comments

Un’altra serata tra Punk, vecchi amici, pugni al cielo e fratellanza: Booze & Glory e Uguaglianza allo Ziggy Club di Torino
Venerdì 7 novembre 2025 il palco dello Ziggy Club di Torino ha visto esibirsi sul palco due band che incarnano lo spirito della strada: i britannico-polacchi Booze & Glory e gli italiani Uguaglianza.
L’atmosfera dello Ziggy, una delle location più vive della scena underground torinese, è intima e perfetta per dare un senso di completezza ad un evento punk: sudore, luci basse, birre e un’acustica che, pur nella sua ruvidità riesce a farci vivere al 100% la musica e il senso che vuole trasmettere.
A scaldare gli animi ci hanno pensato gli Uguaglianza, sempre diretti e senza giri di parole, attaccano e la sensazione è quella che abbiano lanciato un cerino su una polveriera: fin dalla prima canzone si sono ritrovati davanti un pubblico decisamente attivo e coinvolto su ogni singola canzone. Repertorio rispolverato ma non sono mancati tanti brani dell’ultimo EP “Sogni Persi”. Da vent’anni sulla scena, eppure la sensazione è sempre la stessa, con gli stessi valori che in molti dei brani contenuti in “Sogni Persi” ritroviamo, confermando così la voglia di non perdere il filo conduttore che ha scritto le pagine della loro storia, giurando ancora una volta fedeltà alle loro radici, in modo più consapevole e maturo.
É il turno dei Booze & Glory, e lo Ziggy cambia colore. Davanti ad un muro di chitarre, cori basso e batteria entrano in scena come una vera macchina da guerra che, senza perdere un colpo, infilano un pezzo dopo l’altro, tra vecchi pezzi e nuovi pezzi. Il loro ritorno in Italia è segnato dall’uscita del nuovo album Whiskey Tango Foxtrot, uscito il 12 settembre 2025 per Concrete Jungle Records. Lo Ziggy diviene un grande pub londinese dove il pubblico fa da coro alla band: quando parte London Skinhead Crew il locale sembra esplodere: stage multipli, braccia che si stringono, birre che volano.

Una serata di vero caos…quello buono, quello che scalda il cuore e che crea vicinanza, un pogo energico e sano.
La serata del 7 novembre resterà nei ricordi come più di un semplice concerto: un incontro tra cultura punk internazionale e locale, tra generazioni accomunate dagli stessi valori e ideali, tra chi ha costruito la propria identità sui valori di ribellione e la fratellanza.

