Botta per The Last Confidence

Se non lo hai ancora visto, a novembre è uscito il videoclip di “Botta”, il nuovo singolo dei The Last Confidence. La band bergamasca, attiva dal 2013, propone un pop punk diretto e ha all’attivo tre album e vari singoli che l’hanno portata a esibirsi in diverse città italiane, anche come apertura a gruppi internazionali.

In questo periodo il gruppo è in studio per la registrazione di un nuovo album, e “Botta” rappresenta l’uscita più recente. Il brano è accompagnato da un video ufficiale già disponibile online.