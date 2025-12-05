34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

Botta per The Last Confidence

byDeka
5 Dicembre 2025
No comments

Se non lo hai ancora visto, a novembre è uscito il videoclip di “Botta”, il nuovo singolo dei The Last Confidence. La band bergamasca, attiva dal 2013, propone un pop punk diretto e ha all’attivo tre album e vari singoli che l’hanno portata a esibirsi in diverse città italiane, anche come apertura a gruppi internazionali.

In questo periodo il gruppo è in studio per la registrazione di un nuovo album, e “Botta” rappresenta l’uscita più recente. Il brano è accompagnato da un video ufficiale già disponibile online.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

I WEL pubblicano Tragedy

byDeka
Next Article

Gradinata Nord e Scalpo.. I vinili da non perdere!

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
Mediapartnership: mediapartnership