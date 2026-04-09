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BOUNCED BACK: Disponibile ora il nuovo singolo “Crafted Illusions”

bySick
9 Aprile 2026
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Nuovo singolo per la rock band torinese Bounced Back, intitolato “Crafted Illusions” e disponibile da oggi in tutti i digital store. Il brano, registrato negli Heavy Tones Recordings Studios viene così descritto dalla band: “’Crafted Illusions’ nasce da una riflessione sul rapporto tra libero arbitrio e condizionamento. Spesso siamo portati a pensare che le nostre scelte siano davvero nostre, frutto di una volontà autentica e consapevole. Con il tempo però diventa evidente che molte decisioni sono influenzate, a volte in modo sottile e quasi invisibile, dalle aspettative degli altri, dalle esperienze passate, dalle paure, dalle abitudini e da tutte quelle voci interiori che finiscono per modellare ciò che crediamo di desiderare”.

Il titolo del brano fa riferimento proprio a questo processo, illusioni costruite lentamente nel tempo, quasi artigianalmente, fino a diventare parte integrante del nostro modo di vedere il mondo. Sono strutture mentali che sembrano naturali, ma che in realtà abbiamo creato o assorbito senza rendercene conto.

“Dal punto di vista lirico il brano si muove attraverso immagini legate alla natura e al movimento, onde che scompaiono senza lasciare traccia, fiumi che scavano silenziosamente il loro percorso, vento che disperde sussurri e ricordi. Queste immagini diventano metafore del tempo che scorre e del tentativo di liberarsi da quelle costruzioni interiori che spesso ci guidano senza che ce ne accorgiamo. ‘Crafted Illusions’ è quindi un viaggio introspettivo, un percorso che attraversa momenti di smarrimento e di dubbio ma che porta gradualmente verso una maggiore consapevolezza. È il momento in cui si riconoscono le catene invisibili che influenzano le nostre scelte e nasce il desiderio di lasciarle andare, per ritrovare una forma di libertà più autentica”.

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