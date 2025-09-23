Bouncing Souls: online il video del nuovo brano Power

I Bouncing Souls hanno pubblicato il video del loro nuovo singolo Power, realizzato dal regista e montatore Bob Sweeney. La canzone, prodotta da Will Yip, è disponibile in digitale ed è il secondo brano pubblicato dalla band nel 2025, dopo United uscito ad aprile.
Meravigliosi