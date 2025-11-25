I Bowling For Soup, storica pop punk band del Texas, hanno pubblicato una nuova versione di Enless Possibility, pezzo uscito nel 2008 che fa da colonna sonora al videogioco “Sonic Unleashed”.
La nuova versione della canzone vede la partecipazione della rock band di NYC Wheatus e dei Punk Rock Factory.
Qui sotto il video.
BOWLING FOR SOUP: è uscita una nuova versione di “Endless Possibility” con la partecipazione di WHEATUS e PUNK ROCK FACTORY
