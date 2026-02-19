Brainvaders hanno pubblicato il primo EP “Tilt”

Dopo due anni dalla loro formazione e a seguito di un demo e di un singolo, i Brainvaders hanno pubblicato il loro primo EP, “Tilt”, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Il trio punk della provincia di Firenze, nato a fine 2023 per il desiderio di suonare e esprimere creatività, aveva già alle spalle un anno di concerti e prime tournée fuori città. “Tilt” comprende sei brani, caratterizzati da una forte impronta punk rock con sfumature anni ’90, tocchi ska e influenze hardcore e metal. I testi, in inglese, affrontano temi e impressioni senza schemi prestabiliti.

Tracklist: Haircut, Brainwashing Machine, Time Machine, N7, Kill the Cow, Attitude.

La formazione comprende Claudio Vannini (chitarra e voce), Alessandro Landi (basso) e Riccardo Bazzechi (batteria e cori). Oltre alle tracce dell’EP, il gruppo aveva già sperimentato sette nuovi brani dal vivo, mentre altri erano quasi pronti per la pubblicazione.