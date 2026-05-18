Break Neck Fest Vol. 2 una serata hardcore tra rap e DJ set a Pesaro

Torna il Break Neck Fest Vol. 2, in programma sabato 30 maggio presso la Urbica Velostazione di Pesaro, con una line-up che unisce live e DJ set in chiave hardcore e rap.

L’evento, curato dal collettivo Break Neck, ospita anche Kappa-O e Nor Psychohead come special guest direttamente dall’hardsquat di Bologna.

La serata si apre alle 17:00 con i live rap, che vedranno alternarsi JD HC e BadJesus, Karashò e Sisma, Perry Watt e Tauh, fino allo show delle 22:00 con Kappa-O e Nor Psychohead.

A seguire spazio ai DJ set con DJ Django, Bad Habits, Petrolio, Deadbeatz, Monking, Rodrigo, Alokyn e Fonico GiankyBeatz.

Ingresso a 15 euro, con posti limitati.